Chegou o grande dia!



Manchester City e Chelsea jogam, este sábado, a final da Liga dos Campeões no Dragão. Bernardo, Rúben Dias e Cancelo vão tentar oferecer a Pep a primeira 'orelhuda' ao serviço dos «citizens» enquanto os «blues» tentam conquistar a prova pela segunda vez na sua história.



Todos os olhos estarão postos no Dragão, a partir das 20h00. Pode seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.



Este sábado decorre ainda a 20.ª e penúltima etapa do Giro. Além disso, esta madrugada há três jogos dos play-offs da NBA para seguir: Hawks-Knicks, Celtic-Nets e Mavericks-Clippers. Ao longo dia será possível seguir os encontros Heat-Bucks e Blazers-Nuggets.



Liga dos Campeões:



Man. City-Chelsea, 20h00