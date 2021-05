César Azpilicueta, capitão do Chelsea, em declarações na sala de imprensa do estádio do Dragão, após a conquista da Liga dos Campeões frene ao Man. City (1-0):



«Foi um época dura, mas acabou da melhor maneira possível. Merecemos totalmente. Quero mencionar todo o grupo, desde o staff aos jogadores. Foram todos incríveis.



Quando jogas por um clube como o Chelsea, olhas sempre para o futuro. Vamos celebrar, somos campeões da Europa, mas já estamos a pensar em voltar. Queremos lutar por todos os títulos na próxima época. Estou feliz por ter erguido o troféu por este clube.



Não podia estar mais orgulhoso desta equipa. É incrível ter esta oportunidade após nove anos. Agradeço aos meus colegas de equipa e a todas as pessoas que fazem parte do clube.



Kanté? Ele faz tudo. A energia que coloca em campo... É um jogador especial. Já ganhou um Mundial, a Premier League, mas continua a ser tão humilde. Estou muito feliz por ele.»