Não são só os adeptos ou os colegas de equipa que ficam impressionados com Erling Haaland, mas também os rivais. O internacional norueguês bisou na goleada do Manchester City contra o Copenhaga e deixou o guarda-redes dos dinamarqueses, Kamil Grabara, de queixo caído.



«Sabe que mais? É inacreditável. Eu nunca testemunhei nada como o Haaland na minha vida. Juro. Depois do primeiro ou segundo golo, estava-me a rir porque ele está sempre no sítio certo para finalizar. É um prazer jogar com ele. Quando estava de costas, depois de um dos golos, o guarda-redes disse-me qualquer coisa e eu perguntei: 'o quê?'. E ele disse-me: 'Este tipo não é humano'. Ele é inacreditável, é um prazer jogar com ele. Ele é tão humilde e espero que possa continuar nesta forma para nos levar à glória», referiu Jack Grealish, aos microfones da BT Sports.



Lembre-se que Haaland leva 19 golos em 12 jogos pelos «citizens» em 2022/23.