Formado no Benfica, João Cancelo representou os encarnados durante sete temporadas e viveu vários dérbis contra o Sporting. Embora se confesse benfiquista, o internacional português sublinhou que vai querer bater os leões por estes serem adversários do Manchester City.



«Sou benfiquista de coração, mas represento o Man. City», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo em Alvalade que decorreu via Zoom.



«Quero ganhar o jogo contra o Sporting como quero ganhar todos os outros. Estou no Manchester City, não estou no Benfica. Sou benfiquista, joguei lá na formação, mas agora represento o City e é com esse intuito que quero ganhar ao Sporting. Quero ganhar pelo Man. City e quero muito estar presente nos quartos de final da Liga dos Campeões», completou.



O internacional português aproveitou para viajar no tempo e recordar antigos confrontos com os verde e brancos, a quem deixou elogios.



«Tenho algumas memórias. Felizmente quando era mais jovem ganhei mais vezes do que aquelas que perdi. É sinal de que fazíamos as coisas bem. O Sporting é um grande clube, tem uma grande escola de jogadores. Formaram o Cristiano Ronaldo, o Figo e o Nani. Há que valorizar a academia e o clube que o Sporting é. É um dos grandes em Portugal e está a voltar ao que foi. Vai ser um jogo difíicílimo», disse.



Convidado a comentar os incidentes do Clássico entre FC Porto e Sporting, João Cancelo preferiu não apontar o dedo a nenhum dos intervenientes.

«Como português não gostei do que vi de ambas as partes. Os jogadores têm os nervos à flor da pele, querem representar a sua equipa e foi o que aconteceu. Não vou criticar nenhuma das equipas. Eu também já tive más atitudes, aliás, quase todos os jogadores já tiveram. Para a imagem de Portugal não é bom, mas cada jogador tentou defender o símbolo que tem ao peito da melhor maneira», referiu.



O Sporting-Man. City joga-se esta terça-feira, às 20h00, em Alvalade.