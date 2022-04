Na véspera do jogo contra o Real Madrid, da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, Gabriel Jesus admitiu a dificuldade de jogar contra grandes clubes e recordou os confrontos com o Atlético de Madrid e contra o Sporting.



«Quando falas de grandes clubes como o Real Madrid, é óbvio que tens sempre de dar tudo. Temos de impor o nosso ritmo e o nosso futebol, sabendo que do outro lado teremos uma equipa que fez o que fez contra o PSG nos oitavos de final e depois contra o Chelsea... Tem muita experiência, está habituado a viver a competição», começou por dizer em entrevista à Marca.



«Também é difícil jogar contra o Atlético e o Sporting... É a Liga dos Campeões. Há algum nervosismo. Tentaremos dar o nosso melhor, respeitar a história do Real Madrid e dos seus jogadores, mas vamos tentar impor o nosso futebol para ganhar», acrescentou.



Fã de Kaká, o internacional brasileiro revelou que jogadores contrataria do Bernabéu para o Etihad.



«Há muitos jogadores bons, é complicado. Modric, Kroos, Benzema, Alaba, enfim todos», atirou.



Autor de um «póquer» no passado sábado, o jovem avançado poderá ter de discutir um lugar na equipa inicial dos campeões ingleses com Haaland, norueguês que tem sido associado ao clube, na próxima época.



«Haaland? É um jogador com muita qualidade, força e capaz de marcar muitos golos. É um 'nove' que faz golos e se chegar, será uma grande contratação do clube. Espero que assim seja», comentou sobre a possível contratação do jogador ao Dortmund.



Gabriel Jesus admitiu que há «algum nervosismo» antes do encontro e considerou que o Real Madrid que virou a eliminatória contra o PSG e o Chelsea «não se pode defender».



«Isso não se pode defender. Quase todos os jogadores do Real Madrid tem muita experiência na Champions. Isso é importante, claro. Mas nós também temos crescido e no ano passado chegámos à final», concluiu.