Erling Haaland marcou cinco golos na goleada do Manchester City ao Leipzig e fez história. No final da partida, o norueguês estava radiante não só pelos golos, mas também pelo apuramento dos «citizens» para os quartos de final.



«É um grande noite. Estou orgulhoso por jogar esta competição, adoro! Cinco golos! Ganhar 7-0 é incrível», começou por dizer, citado pela BBC.



«Qual o golo favorito? Os lances não estão claros na minha cabeça. Lembro-me de rematar, mas não de pensar. Estava tão cansado depois dos festejos. A minha maior força é marcar golos. Marquei muitos golos. Nem pensei, simplesmente tentei meter a bola no fundo da baliza. Penso rápido e tento colocar a bola fora do alcance do guarda-redes», acrescentou.

Depois de ter feito cinco golos e ter igualado os feitos de Luiz Adriano e de Lionel Messi, Guardiola decidiu retirar o goleador aos 63 minutos. Haaland revelou o que conversou com o técnico assim que chegou junto do banco de suplentes.



«Disse-lhe que adoraria marcar um duplo hat-trick, mas o que posso fazer?», atirou.