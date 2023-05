Alfie Haaland, pai do goleador do Manchester City, recorreu às redes sociais para desmentir que tenha dirigido insultos e atirado amendoins aos adeptos do Real Madrid, no decorrer do jogo da primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu.

Segundo a imprensa espanhola, o progenitor de Haaland, que assistiu ao jogo num camarote com a família e amigos, teria provocado os adeptos merengues mais próximos, atirando amendoins, antes de ter sido afastado pela segurança do estádio.

Alfie Haaland apresentou, agora, a sua versão sobre o incidente. «Ok. Não fiz isso. Não é verdade. Tivemos uma picardia com alguns adeptos do Madrid. Eles não ficaram contentes quando o City marcou. Típico. Depois afastámo-nos cinquenta metros para trás. Mais nada. Ficámos todos contentes. Bem, quase todos…», escreveu Alfie Haaland na sua conta de Twitter.