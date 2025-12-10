O Manchester City foi ao Santiago Bernabéu vencer o Real Madrid por 2-1 com uma reviravolta no resultado ainda na primeira parte, resultado que permite à equipa de Pep Guardiola ascender até ao quarto lugar, com a equipa de Xabi Alonso a cair para o sétimo, o penúltimo que dá acesso direto aos oitavos de final.

Com Kylian Mbappé no banco de suplentes e com o jovem Gonzalo Garcia no ataque, entre Vinicius e Rodrygo, os merengues até entraram bem no jogo e chegaram à vantagem, aos 28 minutos, com Bellingham, sobre o corredor central, a lançar Rodrygo pela direita e o brasileiro a bater Donnarumma com um remate cruzado.

No entanto, a vantagem da equipa da casa durou apenas sete minutos, uma vez que o City, com Bernardo Silva como capitão, nivelou o resultado, aos 35 minutos, na sequência de um canto marcado por Cherki da esquerda para o segundo poste. Courtois ainda defendeu a cabeçada de Gvardiol, mas já não conseguiu suster a recarga de O’Reilly.

Um golo que motivou a equipa de Guardiola que acabou por virar o resultado ainda antes do intervalo, aos 43 minutos, numa grande penalidade convertida exemplarmente por Haaland a punir um empurrão de Rudiger ao avançado norueguês.

Ainda antes do intervalo, o City podia ter aumentado a vantagem para 3-1, numa transição rápida, com Haaland a rematar forte na passada, mas Courtois respondeu com a defesa da noite.

Já na segunda parte, Xabi Alonso foi lançando sucessivamente Arda Güler, Brahim Díaz e Endrick para a frente de ataque, mas deixou Kylian Mbappé, melhor marcador da Liga dos Campeões, no banco.

O Real Madrid lutou pelo empate até ao último suspiro do jogo e até podia ter marcado, aos 79 minutos, na sequência de um canto, em que Vinicius, destacado np segundo poste, falhou de forma incrível, atirando por cima.

Com esta vitória, o Manchester City sobe até ao quarto lugar, agora com 13 pontos, enquanto o Real Madrid cai para o sétimo posto, com menos um ponto do que os ingleses.

A classificação da Liga dos Campeões

