VÍDEOS: Manchester City vence Real Madrid com reviravolta no Bernabéu
Três golos na primeira parte e Kylian Mbappé nem saiu do banco
O Manchester City foi ao Santiago Bernabéu vencer o Real Madrid por 2-1 com uma reviravolta no resultado ainda na primeira parte, resultado que permite à equipa de Pep Guardiola ascender até ao quarto lugar, com a equipa de Xabi Alonso a cair para o sétimo, o penúltimo que dá acesso direto aos oitavos de final.
Com Kylian Mbappé no banco de suplentes e com o jovem Gonzalo Garcia no ataque, entre Vinicius e Rodrygo, os merengues até entraram bem no jogo e chegaram à vantagem, aos 28 minutos, com Bellingham, sobre o corredor central, a lançar Rodrygo pela direita e o brasileiro a bater Donnarumma com um remate cruzado.
Rodrygo 🫶🏻 fazer golos ao Man City— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 10, 2025
🤩 @ChampionsLeague | @realmadrid 1 x 0 @ManCity
No entanto, a vantagem da equipa da casa durou apenas sete minutos, uma vez que o City, com Bernardo Silva como capitão, nivelou o resultado, aos 35 minutos, na sequência de um canto marcado por Cherki da esquerda para o segundo poste. Courtois ainda defendeu a cabeçada de Gvardiol, mas já não conseguiu suster a recarga de O’Reilly.
A vantagem do Real durou pouco 😅 Nico O'Reilly empata no Bernabéu— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 10, 2025
🤩 @ChampionsLeague | @realmadrid 1 x 1 @ManCity
Um golo que motivou a equipa de Guardiola que acabou por virar o resultado ainda antes do intervalo, aos 43 minutos, numa grande penalidade convertida exemplarmente por Haaland a punir um empurrão de Rudiger ao avançado norueguês.
O suspeito do costume a colocar o Man City na frente no Bernabéu 🤖 Haaland— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 10, 2025
🤩 @ChampionsLeague | @realmadrid 1 x 2 @ManCity
Ainda antes do intervalo, o City podia ter aumentado a vantagem para 3-1, numa transição rápida, com Haaland a rematar forte na passada, mas Courtois respondeu com a defesa da noite.
Já na segunda parte, Xabi Alonso foi lançando sucessivamente Arda Güler, Brahim Díaz e Endrick para a frente de ataque, mas deixou Kylian Mbappé, melhor marcador da Liga dos Campeões, no banco.
O Real Madrid lutou pelo empate até ao último suspiro do jogo e até podia ter marcado, aos 79 minutos, na sequência de um canto, em que Vinicius, destacado np segundo poste, falhou de forma incrível, atirando por cima.
Oportunidade de ouro para Vini Jr, mas falha o alvo 🎯❌— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 10, 2025
Com esta vitória, o Manchester City sobe até ao quarto lugar, agora com 13 pontos, enquanto o Real Madrid cai para o sétimo posto, com menos um ponto do que os ingleses.