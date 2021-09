Apesar de Cristiano Ronaldo ter resolvido o jogo do Manchester United frente ao Villarreal, Bruno Fernandes destacou a exibição de David De Gea. O guarda-redes espanhol fez três intervenções decisivas e manteve os red devils vivos no encontro.



«É sempre difícil defrontar equipas espanholas. Jogam muito bem, sabem o que fazer com a bola. O treinador deles já esteve cá e as suas equipas jogam sempre bom futebol. Fizemos um bom trabalho. Às vezes precisámos de ser pacientes e de não pressionar a toda a hora. Penso que fizemos o que era certo. O objetivo eram os três pontos e conseguimos», referiu, em declarações ao canal BT Sport.



O capitão dos ingleses esta noite, face à ausência de Maguire, frisou que sempre acreditou no triunfo apesar de o «Submarino Amarelo» ter estado em vantagem.



«Senti sempre que íamos ganhar. Mesmo quando eles marcaram, achei que podíamos reentrar no jogo e ganhar. Depois do golo do Alex, todos sentiram a atmosfera. Os adeptos puxaram-nos, foi incrível. O David fez algumas grandes defesas e ajudou-nos a manter o 1-1. No final, o Cristiano... os avançados têm aquele instinto e ele voltou a mostrar que o tem», sublinhou.



Bruno Fernandes deu o exemplo do triunfo do Sheriff frente ao Real Madrid para lembrar que nenhum grupo é fácil na Liga dos Campeões.



«Todos os grupos são difíceis. Ontem, o Sheriff ganhou ao Real Madrid e tem seis pontos em dois jogos. Quem esperava isso? O futebol moderno está a mudar. Não é como no passado em que as equipas que gastavam mais dinheiro, ganhavam sempre. Agora as equipas pequenas são muito bem organizadas e batem-se bem. O foco tem de estar sempre no topo», concluiu.