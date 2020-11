Bruno Fernandes está nomeado para melhor jogador da semana da Liga dos Campeões e concorre pelo prémio de golo da semana.



O internacional português bisou frente ao Basaksehir, na última terça-feira, sendo que o primeiro golo foi um golaço à entrada da área. No que respeita ao prémio de jogador da semana, o médio do Manchester United concorre com Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Dusan Tadic (Ajax) e Robin Gosens (Atalanta).



Além de Bruno Fernandes, também Sancho pode arrecadar a distinção de melhor jogador da jornada e do melhor golo. O prodígio inglês marcou, recorde-se, um golo de belo efeito frente ao Zenit. Rakitic (Sevilha) e Gravenberch (Ajax) são os outros dois nomeados para o prémio de golo da semana.



Veja os quatro melhores golos da semana na Champions: