O Manchester United já vencia o RB Leipzig pela margem mínima quando Marcus Rashford (63m) e Bruno Fernandes (68m) entraram em campo. Porém, o avançado inglês ainda foi a tempo de completar um hat-trick, beneficiando de uma assistência genial do médio português no primeiro golo. Mason Greenwood inaugurou a contagem ao minuto 16 e Anthony Martial fez o 4-0, penálti (87m). Goleada em Old Trafford: 5-0.

Ole Gunnar Solskjaer apresentou várias novidades no onze mas o RB Leipzig, líder da Bundesliga, raramente foi superior a este Man. United, que chegou à vantagem à passagem do primeiro quarto de hora e evitou grandes sobressaltos ao longo do encontro.

O jovem técnico Julian Nagelsmann arriscou na segunda parte em busca do empate e foi o Manchester United a aproveitar para chegar à goleada. Ao minuto 74, a equipa inglesa vencia pela margem mínima. Foi quando Bruno Fernandes lançou Marcus Rashford, com um passe soberbo de primeira, para o 2-0.

Rashford arrancou para uma ponta final extraordinária, chegando ao hat-trick já nos instantes finais. Pelo meio, Anthony Martial também picou o ponto, na cobrança de uma grande penalidade.

Grande exibição do Manchester United, que lidera o Grupo H com seis pontos. PSG e Leipzig contabilizam três, o Istanbul Basaksehir ainda não pontuou.