Quem viu o Leipzig-Manchester United até ao minuto 80, estava longe de pensar que os instantes finais quase dariam uma verdadeira cambalhota a um apuramento certo dos alemães.

Nesse momento, a equipa de Julian Nagelsmann vencia por 3-0. Tinha asas para os «oitavos» na RB Arena. Já Gulácsi começava a agigantar-se perante a insistência dos ingleses, é certo, mas o jogo era dos germânicos, a vantagem confortável e a qualidade e a calma em campo estavam sublinhadas.

Mas um penálti convertido por Bruno Fernandes (80m) e um cabeceamento certeiro de Paul Pogba (82m) baralharam as contas. Não fosse Gulácsi no terceiro de quarto minutos de compensação e Mukiele estaria ainda de mãos na cabeça a culpar-se pelo 3-3: era um autogolo quase certo, mas o guardião húngaro negou a última oportunidade ao Manchester United.

Contas feitas, o semifinalista da última edição está nos «oitavos» - resta saber se em primeiro - e o United cai para a Liga Europa. O PSG-Basaksehir, interrompido após o quarto árbitro ter sido acusado de racismo, de nada vale aos red devils, pela desvantagem no confronto direto. Para os alemães, o desfecho interessa na ótica do primeiro lugar, porque o vice-campeão europeu tem vantagem em caso de igualdade pontual.

Tudo começou muito bem para a equipa da casa. Logo na primeira oportunidade, Angeliño rematou cruzado para o 1-0 aos dois minutos, após cruzamento de Sabitzer, que evidenciou uma falha defensiva na equipa de Solskjaer: Wan-Bissaka chegou atrasado para cortar e o lateral espanhol desequilibrou com a investida no terreno até à área. De Gea ficou a ver a bola entrar e também o ficaria mais tarde, ao minuto 13, quando Haidara, após cruzamento de Angeliño, fez o 2-0.

À meia-hora, Orban só não acentuou o prejuízo porque estava em fora-de-jogo no momento do cabeceamento ao poste de Konaté: o 3-0 foi anulado.

Para a segunda parte, Solskjaer e o United tinham de mudar: Alex Telles, que jogou mais subido a titular no corredor esquerdo, cedeu lugar a Van de Beek e os ingleses quase marcaram, mas Maguire chegou atrasado a um livre de Bruno Fernandes. Seria mesmo o português a ficar mais perto do golo por duas vezes, mas Gulácsi defendeu um remate (66m) e, depois, o livre direto encontrou a barra (68m). Pouco depois, as coisas ficaram mais difíceis com o 3-0 de Justin Kluivert, a sublinhar a má conexão defensiva inglesa.

Já com Brendon Williams, Pogba, Tuanzebe e Fosu-Mensah em campo, Bruno lá reduziu após falta de Konaté sobre Greenwood e dois minutos bastaram para Pogba, à mistura com a defensiva do Leipzig, assinar o 3-2.

Sem ter feito uma exibição regular, nem melhor que o Leipzig, o United assustou e quase deu o golpe de teatro, mas nada mais mudou.

A CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO F