Cristiano Ronaldo voltou a marcar, por duas vezes, na Liga dos Campeões, com mais uma assistência de Bruno Fernandes, e o Manchester United segurou a liderança do Grupo F com um empate em Bérgamo, diante da Atalanta (2-2), depois de ter estado por duas vezes a perder. No outro jogo do grupo, o Villarreal bateu os suíços do Young Boys por 2-0 e ultrapassou os italianos na luta pelo segundo lugar.

Era grande a expetativa com o regresso de CR7 a Itália onde tinha jogado nas últimas temporadas com a camisola da Juventus e a verdade é que o internacional português voltou a ser determinante. Os italianos marcaram primeiro, por Ilicic, a passe de Zapata, aos 12 minutos. A equipa de Old Trafford ainda chegou ao empate, no último lance antes do intervalo num lance escrito em português, com Bruno Fernandes a assistir Ronaldo, com um toque de calcanhar.

O jogo seguiu tenso na segunda parte e os italianos acabaram por recuperar a vantagem, aos 56 minutos, na sequência de um grande passe de Palomino a destacar Zapata no limite do fora de jogo, com o avançado colombiano a bater David de Gea com facilidade. Quando parecia que a vitória já não escapava aos italianos, voltou a aparecer Ronaldo, solicitado por Greenwood, com um remate seco, à entrada da área, sem hipóteses para Musso.

O resultado não voltou a sofrer alterações e, desta forma, o United segue no primeiro lugar da classificação, agora com 7 pontos, tantos quantos o Villarreal, uma vez que no Estádio de la Ceramica, a equipa espanhola cumpriu a sua parte e bateu os Young Boys por 2-0. O francês Étienne Capoue abriu o marcador, aos 36 minutos, numa recarga com o pé esquerdo.

Os suíços ainda assustaram com um golo de Fassnacht que acabou por ser anulado pelo VAR, mas Danjuma acabou por confirmar o triunfo do submarino amarelo com mais um golo a um minuto do final.

Com estes resultados, United e Villarreal passam a somar 7 pontos, mais dois do que a Atlanta e mais mais quatro do que o Young Boys que soma apenas três.