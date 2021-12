Já qualificado e com vários habituais suplentes na equipa inicial, o Manchester United fechou a fase de grupos com um empate cinzento frente ao Young Boys, em Old Trafford.



Sem Ronaldo, Bruno Fernandes e Dalot nas opções de Rangnick, os red devils até começaram bem a partida e abriram o marcador logos aos nove minutos. O regressado Luke Shaw cruzou da esquerda e Greenwood, à meia-volta, atirou para o fundo da baliza helvética.



O campeão suíço, que ainda sonhava com a qualificação para a Liga Europa, igualou a contenda em cima do intervalo. Um belo golo de Rieder, por sinal, após uma perda de bola de Van de Beek.



O Manchester United criou uma ocasião soberana para chegar ao 2-1, mas Elanga desperdiçou na cara de Faivre. Os vinte minutos finais foram todos do Young Boys que teve oportunidades para sair do Teatro dos Sonhos com o triunfo.



Por sua vez, Rangnick aproveitou para estrear jovens jogadores na equipa principal do United e o guarda-redes Tom Heaton. Aos 35 anos, o inglês que jogou o primeiro jogo na Champions.



Independentemente do que aconteça no Atalanta-Villarreal, jogo que foi adiado devido ao mau tempo em Bergamo, o Manchester United e o Young Boys já sabem que terminam o grupo F no primeiro e último lugares.



(Imagens vídeo Eleven Sports)