Liderado por Bruno Fernandes, o Manchester United deu um passo importante rumo aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Em vinte minutos, o internacional português marcou dois golos - o primeiro foi um golaço - e desbloqueou uma partida que poderia ser difícil frente ao Basaksehir (4-1), tendo em conta o que aconteceu na Turquia.



Como se disse, a figura do jogo foi o médio luso. Depois de uma jogada «maradoniana» de Rashford que Gunok defendeu, Bruno Fernandes não foi de grandes cerimónias e inaugurou o marcador com um bomba de fora da área (!).



Se Gunok foi herói ao travar Rashford, rapidamente virou réu. O guarda-redes turco largou um cruzamento de Alex Telles e deixou a bola nos pés de Bruno Fernandes que confirmou o bis. O ex-Sporting leva três golos na prova e podia ter feito o hat-trick depois de Bolingoli ter derrubado Rashford na área a dez minutos do intervalo. Porém, o número 18 foi altruísta e deixou o inglês bater e fazer o 3-0.



A segunda parte foi totalmente distinta, visto que o Man. United entrou em modo gestão. Solskjaer retirou Rashford e Bruno Fernandes já a pensar na partida contra o Southampton. Mesmo com Cavani (em estreia como titular) e Martial em campo, os red devils caíram de produção e podiam acabado a partida a sofrer.



Os vinte minutos finais foram quase todos do campeão turco que reduziu para 3-1 (75m) por Turuc na transformação de um livre direto - quando De Gea defendeu já a bola tinha entrado. Pouco depois, Visca acertou no ferro e assustou Solskjaer. O norueguês lançou Matic para voltar a ter o controlo da partida com bola e o United chegou ao 4-1 nos descontos numa jogada deliciosa de contra-ataque concluída por Daniel James.



No outro jogo deste grupo, o vice-campeão PSG sofreu para bater o Leipzig. Os franceses continuam na discussão da qualificação graças a um penálti de Neymar, aos 11 minutos.



O Man. United lidera o grupo H com nove pontos, mais três que gauleses e germânicos. Por sua vez, o Basaksehir é quarto.



Veja os melhores momentos dos dois jogos nos vídeos associados ao artigo.