O Manchester United joga a passagem aos oitavos de final frente ao Leizpig, na última jornada do grupo H. Os «red devils», que têm sete pontos, tantos como os germânicos e o PSG, vão viajar para a Alemanha sem Edinson Cavani e Anthony Martial.



A dupla de avançados lesionou-se no duelo frente ao West Ham, do passado sábado, e junta-se aos indisponíveis Fred (suspenso) e Phil Jones (lesionado).



O Man. United precisa apenas do empate para seguir em frente, mas uma derrota pode complicar as contas dos ingleses. No outro jogo do grupo, o PSG recebe o já eliminado Basaksehir.

Guarda-redes: David De Gea, Dean Henderson e Lee Grant.

Defesas: Eric Bailly, Tim Fosu-Mensah, Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw, Alex Telles, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka e Brandon Williams.

Médios: Bruno Fernandes, Daniel James, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Paul Pogba e Donny van de Beek.

Avançados: Odion Ighalo, Mason Greenwood e Marcus Rashford.