Bruno Fernandes superou a barreira dos 20 golos em 25 jogos ao serviço no Manchester United nove meses após ter chegado a Old Trafford. Confrontado com esse registo, Solskjaer começou por brincar com a posição do internacional português ante de lhe tecer rasgados elogios.



«Médio? Ele joga à frente», disse, entre risos, à televisão dos red devils.



«Ele teve um impacto fantástico. Vemos como ele respira confiança e dá confiança aos outros jogadores. A qualquer momento o Bruno é capaz de criar uma ocasião de golo para os outros, eles só têm de se desmarcar porque ele encontra-os», acrescentou o norueguês.

Recorde-se que Bruno Fernandes anotou um bis na partida desta noite frente ao Basaksehir, da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.