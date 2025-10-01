A poucas horas do Villarreal-Juventus, da segunda jornada da Liga dos Campeões, o próprio Manor Solomon informou nas redes sociais que não vai ser a jogo.

«Infelizmente, não poderei jogar esta noite devido a um feriado religioso judaico. Boa sorte hoje», escreveu o israelita do Villarreal.

Esta quarta-feira, dia 1 de outubro, celebra-se o Yom Kippur (o Dia da Expiação), o dia mais sagrado no judaísmo e samaritanismo. Neste feriado, os crentes praticam um jejum de 25 horas e cinco orações obrigatórias ao longo do dia.

O Villarreal recebe esta quarta-feira a Juventus, a partir das 20h.

