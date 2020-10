Poucas horas após a derrota em Paços de Ferreira, o FC Porto iniciou a preparação para a receção ao Marselha, da terceira jornada do grupo C da Liga dos Campeões.



Sérgio Conceição apenas não pôde contar com os lesionados Iván Marcano (treino condicionado e ginásio) e Mbaye (tratamento e ginásio).



Os dragões não fazem qualquer referência a Pepe na nota do treino. O internacional português falhou o jogo na Capital do Móvel devido a um teste inconclusivo, tendo o clube azul e branco dado conta, já este sábado, que este testou negativo.



O FC Porto volta a treinar este domingo no Olival, à porta fechada.