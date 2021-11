Pepe não subiu ao relvado no derradeiro treino do FC Porto antes do jogo contra o Liverpool, em Anfield, marcado para esta quarta-feira.



O internacional português não subiu ao relvado nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. No boletim clínico da passada segunda-feira, os dragões informaram que o capitão realizou apenas tratamento e trabalho de ginásio.



Marcano também não foi visto no relvado. No entanto, o espanhol está uma fase mais adiantada da recuperação do que Pepe, tendo feito treino integrado condicionado nos últimos dias.



O Liverpool-FC Porto joga-se esta quarta-feira, às 20h00.