Liga Campeões
Há 1h e 52min
VÍDEO: Marcus Thuram recebe prémio de Homem do Jogo de forma insólita
Avançado do Inter equilibrou o prémio na cabeça após a vitória frente ao Slavia Praga
TB
Avançado do Inter equilibrou o prémio na cabeça após a vitória frente ao Slavia Praga
TB
Marcus Thuram foi eleito o melhor jogador em campo na vitória do Inter sobre o Slavia Praga (3-0). No momento de receber o prémio, o avançado dos nerazzurri inovou... com estilo e equilíbrio.
Depois de uma assistência e uma exibição sólida, Thuram não quis ser como os demais e colocou o prémio na cabeça, aguentando-o por vários segundos.
Ora veja:
Marcus Thuram 🇫🇷 tape la pause avec son trophée d’𝗛𝗢𝗠𝗠𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 face au Slavia Prague. 😁🖤💙 pic.twitter.com/GDzEgjUa7v— Actu Foot (@ActuFoot_) September 30, 2025
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?
RELACIONADOS
Champions: Inter sorri na receção ao Slavia Praga
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS