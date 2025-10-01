Marcus Thuram foi eleito o melhor jogador em campo na vitória do Inter sobre o Slavia Praga (3-0). No momento de receber o prémio, o avançado dos nerazzurri inovou... com estilo e equilíbrio.

Depois de uma assistência e uma exibição sólida, Thuram não quis ser como os demais e colocou o prémio na cabeça, aguentando-o por vários segundos.

Ora veja:

