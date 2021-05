Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência, revelou nesta quinta-feira as medidas a cumprir pelos adeptos ingleses que viajem para Portugal para a final da Liga dos Campeões, que se vai jogar no Porto.

No dia em que foi anunciado oficialmente o Estádio do Dragão como palco da final, a governante anunciou que os adeptos irão permanecer menos de 24 horas em Portugal, voltando logo após o encontro entre Manchester City e Chelsea.

«Estarão no estádio 12 mil adeptos com bilhetes nominais e lugares marcados pela DGS, de forma a garantir as distâncias de segurança», começou por dizer, detalhando depois como tudo vai acontecer.

«As pessoas que vierem à final da Champions virão e regressarão no mesmo dia, com testes obrigatórios feitos ainda antes de entrar no avião, e estarão sempre em situação de bolha. Ou seja, vêm em voo charter, serão dirigidos para duas zonas de espera de adeptos, daí para o estádio e depois do jogo de volta para o aeroporto», disse, em conferência de imprensa.

Já Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, numa aparição distinta, explicou que as duas zonas referidas pela ministra serão duas fanzones, com as condições necessárias para que os adeptos possam alimentar-se e «entreter-se» enquanto esperam pelo jogo.

