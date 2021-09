O Sporting já está a caminho de Dortmund, onde esta terça-feira vai defrontar o Borussia, em jogo da segunda jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. Ruben Amorim leva 23 jogadores entre os quais destacam-se as ausências, já anunciadas, de Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, ainda lesionados, bem como a presença dos dois centrais da equipa B que, na última semana, treinaram com a equipa: Marsà e João Goulart.

Dois jovens que acompanham a equipa para ganharem experiência nestas andanças e que, segundo explicou o treinador, em conferência de imprensa, à partida não serão utilizados no jogo desta terça-feira.

Os leões não vão poder contar com Gonçalo Inácio na defesa, mas voltam a contar com o capitão Sebastian Coates que, no primeiro jogo, frente ao Ajax, não jogou por castigo.



LISTA DE CONVOCADOS:



Guarda-redes: Adán, João Virgínia e André Paulo



Defesas: Pedro Porro, Ricardo Esgaio, Gonçalo Esteves, Luís Neto, Coates, Feddal, José Marsà, João Goulart, Rúben Vinagre e Matheus Reis



Médios: Palhinha, Ugarte, Matheus Nunes e Daniel Bragança



Avançados: Tabata, Nuno Santos, Pablo Sarabia, Jovane, Paulinho e Tiago Tomás