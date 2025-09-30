O Marselha vulgarizou esta terça-feira o Ajax, por 4-0, em jogo referente à segunda jornada da fase liga da Liga dos Campeões.

Com uma entrada forte, os franceses viram-se a ganhar por dois golos aos 12 minutos, com Igor Paixão a bisar. Aos 26 minutos, Mason Greenwood aumentou a vantagem.

Na segunda parte, o poderio do Marselha manteve-se e Aubameyang, que já tinha bisado em assistências, escreveu o nome na lista de marcadores.

Com este resultado, o Marselha soma três pontos, enquanto o Ajax tem zero.

