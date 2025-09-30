Liga Campeões
Há 1h e 56min
Champions: Marselha resolve na primeira parte e atropela Ajax
Franceses triunfam em casa por quatro golos
TB
Franceses triunfam em casa por quatro golos
TB
O Marselha vulgarizou esta terça-feira o Ajax, por 4-0, em jogo referente à segunda jornada da fase liga da Liga dos Campeões.
Com uma entrada forte, os franceses viram-se a ganhar por dois golos aos 12 minutos, com Igor Paixão a bisar. Aos 26 minutos, Mason Greenwood aumentou a vantagem.
Na segunda parte, o poderio do Marselha manteve-se e Aubameyang, que já tinha bisado em assistências, escreveu o nome na lista de marcadores.
Com este resultado, o Marselha soma três pontos, enquanto o Ajax tem zero.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS