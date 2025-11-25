À procura de dar uma resposta após a derrota em Alvalade para a última jornada da fase de liga da Champions, o Marselha recebeu e venceu (com uma reviravolta) o Newcastle por 2-1.

Tudo começou da pior forma para os comandados de Roberto De Zerbi, graças ao golo madrugador de Barnes. Logo aos seis minutos, o avançado inglês rematou para o fundo da baliza e deu vantagem ao conjunto visitante. De resto, este resultado manteve-se até ao intervalo e nada apontava para o que aconteceu logo a abrir o segundo tempo.

Isto porque a primeira parte foi bastante dividida e o Marselha conseguiu dar a volta ao resultado em apenas quatro minutos. Aubameyang esteve em destaque e começou por aproveitar uma saída em falso do guarda-redes para mostrar frieza no momento do remate e fazer o 1-1.

Assista aqui a um dos golos de Aubameyang:

Melhor só mesmo o que aconteceu aos 50 minutos, após assistência de Weah. O internacional gabonês voltou a brilhar e confirmou a reviravolta gaulesa, perante a loucura dos adeptos presentes no Vélodrome.

Este triunfo é importante para as contas do Marselha nesta fase de liga da Champions, já que deixa o conjunto francês com seis pontos e (à condição) em zona de play-off. O Newcastle tem nove e ocupa agora a oitava posição da tabela.

Nos restantes jogos desta terça-feira, o Dortmund goleou o Villarreal por 4-0 e regressou às vitórias para a competição. Guirassy apontou dois golos (45+2 e 54 minutos) e foi a figura do encontro, que teve Adeyemi (58 minutos) e Svensson (90+5 minutos) a colocarem também o nome na lista de marcadores.

Já o Slavia Praga não foi além de um empate a zero na receção ao Ath. Bilbau, último adversário do Sporting nesta fase de liga da Champions. As duas equipas estão, neste momento, fora dos lugares de play-off e separadas por apenas um ponto.