O sorteio da Liga dos Campeões ditou o regresso de André Villas-Boas ao Dragão. O técnico do Marselha deixou uma mensagem nas redes sociais a antecipar os embates da Champions e elogiou Conceição, Guardiola e Pedro Martins.



«E aqui estamos de novo na Liga dos Campeões depois de todo o esforço que fizemos na época passada para chegar a este momento e iniciar esta maravilhosa competição. Aqui estamos! Assisti ao sorteio com grande emoção. FC Porto, Olympiakos e Manchester City. Há uma mistura de felicidade e de tristeza. Vou voltar à minha cidade e ao clube do meu coração e será dificilmente pessoalmente, mas estamos entre as equipas de elite, habituadas a ganhar troféus e é um prazer jogar a fase de grupos contra eles e contra grandes treinadores como Sérgio Conceição, Pedro Martins e Pep Guardiola. Agora foco na Ligue 1! Vamos Marselha», escreveu.



Villas-Boas orientou os dragões na época 2010/11, tendo conquistado a Supertaça Cândido de Oliveira, o campeonato, a Taça de Portugal e a Liga Europa.