André Villas-Boas, treinador do Marselha, em declarações na flash interview da TVI24, após a derrota por 2-0 frente ao FC Porto, no Velodrome, em jogo da quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões:



«Falta de sorte. O primeiro golo que sofremos é muito parecido com o que sofremos no Dragão. Houve muitos ressaltos e a bola sobrou para a equipa que os procurou. Houve falta de sorte. A primeira parte foi equilibrada, com poucas chances. O primeiro golo acontece como aconteceram todos os golos que sofremos nesta competição. A bola sobrou para o Zaidu que marcou.



Alterámos ao intervalo para ir à procura do empate e conseguimos ter outra dinâmica no ataque. Pensamos que depois da expulsão poderíamos procurar o empate. Precisávamos de um golo para nos dar confiança, mas acabámos por sofrer. A falta que dá origem ao penálti é infantil, mas há uma falta que precede esse lance e que o fiscal de linha não marca. São lições que temos de tirar. Todo o esforço, determinação e empenho que tivemos esta semana não chegaram. Esta competição é dura.



Hoje o aspeto emocional e o desejo estiveram presentes. Tenho de confortar os meus jogadores, porque deram tudo e trabalharam bem esta semana. Um dia as coisas vão correr bem para nós.»



[Explicação para o fosso entre as equipas no grupo]:



«Explica-se com vitórias. Fomos incompetentes, resta-nos jogar pela terceiro lugar. Vamos ver. Há Olympiakos-FC Porto, resta-nos essa pequena esperança.»