Zaidu, em declarações na flash interview da TVI24, após a vitória em Marselha por 2-0, numa partida da quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões:



«Parabéns à equipa toda. Hoje conseguimos três pontos importantes para nós. Estamos de parabéns.»



[Sobre o golo]: «Foi muito importante na minha carreira, foi o meu primeiro golo na Champions. Estou muito contente. Defender e atacar é muito importante para nós. Apuramento? Vamos ver o que o mister vai falar. É o meu melhor dia aqui no FC Porto.»