Magia pura de Kylian Mbappé no último lance do jogo permitiu ao Paris Saint-Germain bater o Real Madrid no Parque dos Príncipes e, assim, conseguir uma curta vantagem antes do segundo jogo no Santiago Bernabéu. Antes disso tínhamos assistido a um jogo praticamente de sentido único, com a equipa francesa a atacar por todos os lados diante de um adversário espanhol cada vez mais encolhido. Courtois ainda defende um penálti de Messi, Neymar foi chamado ao jogo, depois de quase três meses sem jogar, e acaba por estar no lance decisivo de Mbappé, o mais inconformado com o nulo que se arrastou até ao minuto noventa.

O jogo até começou aberto, com o Real Madrid, com Karim Benzema na frente, a ensaiar o primeiro lance de ataque, mas não foi preciso esperar muitos minutos para ver o Paris Saint-Germain a assumir as rédeas do jogo. Um domínio em crescendo que, numa primeira fase, pareceu consentido pelo Real Madrid, que fechou bem a zona central, obrigando a equipa francesa a cair para os flancos.

A verdade é que a equipa de Pochettino foi apertando o cerco, com Verratti a servir de placa giratória, fazendo o jogo circular da direita, onde combinavam Hakimi e Di María, para a esquerda, onde Mbappé contava com forte apoio de Nuno Mendes. De um domínio consentido, passámos para momentos de verdadeiro sufoco junto à área de Courtois, com o trio de ataque do PSG a fazer estragos em várias zonas do terreno.

O Real Madrid, muito bem posicionado em campo, até respondia bem sem bola, fechando bem todos os caminhos para a sua área, mas sempre que a ganhava, acabava por a perder em dois tempos, face à intensa pressão da equipa da casa. Foi nesta altura que apareceu Mbappé em todo o seu esplendor. Primeiro numa combinação com Nuno Mendes numa transição rápida, depois com um cruzamento quase perfeito para Di María, antes de ele próprio colocar Courtois à prova, depois de se destacar na área a passe de Messi.

O Real Madrid já estava, nesta altura, manietado e o jogo acabou por tornar-se mais duro e feio, com uma sequência de faltas a travar o ritmo. Casemiro viu um cartão amarelo, num lance a meio-campo, que o afasta do jogo da segunda mão, tal como veria a acontecer com Mendy mais tarde. A verdade é que o PSG, apesar da elevada posse de bola, não conseguia espaços para visar a baliza merengue. O Real Madrid esteve ainda mais longe da baliza de Donnarumma e só contribuiu para a estatística dos remates no último lance da primeira parte, na sequência de um canto que permitiu a Casemiro cabecear ao lado.

Messi despediça penálti, Neymar ovacionado

A segunda parte começou com um Real Madrid mais subido, procurando pressionar mais alto, mas o PSG voltou a assumir o controlo, agora com mais espaços. O golo da equipa da casa voltou a estar iminente, com Mbappé a encher o campo e a voltar a colocar Courtois à prova. Messi também teve uma oportunidade e até Nuno Mendes atirou à baliza do belga. O Real Madrid voltava a ficar totalmente pressionado, pelo caminho também perdia Mendy para o segundo jogo. Em mais uma investida de Mbappé, Carvajal derrubou o francês na área e Orsato não teve dúvidas em apontar para a marca de grande penalidade. Messi, ao fim de quatro anos, voltava a ter uma oportunidade soberana para voltar ao seu grande rival, mas Courtois, em noite inspirada, acertou no lado e manteve o nulo intato.

Incrível. Courtois era a grande figura do jogo, mas Mbappé nunca baixou os braços. Seguiu-se a dança dos bancos, com muitas alterações de parte a parte e com uma grande ovação para o regresso de Neymar que já não jogava desde 28 de novembro. As bancadas voltaram a animar-se, Mbappé ganhou um novo fôlego e voltou à carga. Neymar e Messi construíram uma primeira oportunidade, Mbappé mais duas e, à terceira, já em tempo de compensação, marcou finalmente o golo que o PSG tanto procurou.

Um lance que começa com um passe de calcanhar de Neymar, depois o resto é pura magia de Mbappé que arrancou para o interior da área, passou entre Militão e Lucas Vázquez e bateu Courtois com toda a convicção, com um remate cruzado.

Foi o primeiro golo que o Real Madrid consentiu fora de casa nesta edição da Liga dos Campeões e que permite ao PSG ir ao Santiago Bernabéu com uma curta vantagem na luta por uma vaga nos quartos de final.