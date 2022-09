O golo de Kylian Mbappé marcado no PSG-Juventus foi eleito o melhor da semana na Liga dos Campeões.

A jogada de futebol de praia com um passe de morte de Neymar e finalização de primeira de Mbappé mereceu mais votos, batendo os outros três candidatos: entre os quais os golos de Grimaldo, na vitória do Benfica sobre o Maccabi Haifa, Leroy Sané, do Bayern, e Ferran Torres, do Barcelona.

