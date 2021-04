O FC Porto concluiu a preparação para o jogo com o Chelsea, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões sem Diogo Costa.



O guarda-redes, internacional sub-21 português, está infetado com covid-19 e ainda não regressou ao trabalho. Por sua vez, Mbaye fez treino condicionado integrado.



Com exceção do guarda-redes, todo o plantel dos dragões vai partir para Sevilha às 18h00 e tem chegada prevista para as 20h10 (hora local).O duelo entre o Chelsea e o FC Porto está agendado para as 20h00, desta terça-feira.