A UEFA divulgou esta sexta-feira as datas exatas bem como as horas dos jogos das meias-finais e da final da Liga dos Campeões.

Caso o Sporting elimine o Arsenal, vai jogar a primeira mão das «meias» a 29 de abril, enquanto a segunda mão está marcada para 5 de maio.

A grande final, jogada em Budapeste, na Hungria, ficou agendada para as 17h de 30 de maio.

De recordar, o Sporting defronta o Arsenal nos quartos de final, com o primeiro jogo marcado para 7 de abril, em Alvalade, e a viagem a Londres será a 15 de abril, para a segunda mão.

Confira aqui o calendário das «meias» e final da Champions:

Meias-finais

Primeira mão

28 de abril



PSG/Liverpool vs Real Madrid/Bayern München, 20h

29 de abril



Barcelona/Atlético de Madrid vs Sporting/Arsenal, 20h

Segunda mão

5 de maio



Sporting/Arsenal vs Barcelona/Atlético de Madrid, 20h

6 de maio



Real Madrid/Bayern München vs PSG/Liverpool, 20h

Final

30 de maio, às 17h, na Puskás Aréna em Budapeste.