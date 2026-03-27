Champions: divulgada a data e hora da grande final em Budapeste
Jogo decisivo está marcado para dia 30 de maio às 17h
Jogo decisivo está marcado para dia 30 de maio às 17h
A UEFA divulgou esta sexta-feira as datas exatas bem como as horas dos jogos das meias-finais e da final da Liga dos Campeões.
Caso o Sporting elimine o Arsenal, vai jogar a primeira mão das «meias» a 29 de abril, enquanto a segunda mão está marcada para 5 de maio.
A grande final, jogada em Budapeste, na Hungria, ficou agendada para as 17h de 30 de maio.
De recordar, o Sporting defronta o Arsenal nos quartos de final, com o primeiro jogo marcado para 7 de abril, em Alvalade, e a viagem a Londres será a 15 de abril, para a segunda mão.
Confira aqui o calendário das «meias» e final da Champions:
Meias-finais
Primeira mão
28 de abril
PSG/Liverpool vs Real Madrid/Bayern München, 20h
29 de abril
Barcelona/Atlético de Madrid vs Sporting/Arsenal, 20h
Segunda mão
5 de maio
Sporting/Arsenal vs Barcelona/Atlético de Madrid, 20h
6 de maio
Real Madrid/Bayern München vs PSG/Liverpool, 20h
Final
30 de maio, às 17h, na Puskás Aréna em Budapeste.