Liga dos Campeões: o quadro das meias-finais rumo a Budapeste
Arsenal eliminou o Sporting e junta-se a Bayern Munique, At. Madrid e PSG
Arsenal eliminou o Sporting e junta-se a Bayern Munique, At. Madrid e PSG
Os resultados desta noite de quarta-feira fecharam o quadro das meias-finais da Liga dos Campeões. O Sporting acabou eliminado aos pés do Arsenal, após o nulo em Londres, e os britânicos vão agora defrontar os espanhóis do At. Madrid.
A primeira mão vai ser disputada em Espanha, a 29 de abril, enquanto o segundo jogo será novamente em «terras de Sua Majestade», a 5 de maio.
No outro jogo das semifinais, e após um triunfo épico frente ao Real Madrid (6-4), o Bayern Munique vai defrontar o «esquadrão luso» do PSG, primeiro, a 28 de abril no Parque dos Príncipes e depois em Munique, a 6 de maio.
Todos os jogos desta fase estão marcados para as 20h. De recordar, a final está marcada para Budapeste, dia 30 de maio às 17h.
Confira aqui o quadro das meias-finais da Champions:
Primeira mão
28 de abril
PSG-Bayern Munique, 20h
29 de abril
At. Madrid-Arsenal, 20h
Segunda mão
5 de maio
Arsenal-At. Madrid, 20h
6 de maio
Bayern Munique-PSG, 20h