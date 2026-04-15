Os resultados desta noite de quarta-feira fecharam o quadro das meias-finais da Liga dos Campeões. O Sporting acabou eliminado aos pés do Arsenal, após o nulo em Londres, e os britânicos vão agora defrontar os espanhóis do At. Madrid.

A primeira mão vai ser disputada em Espanha, a 29 de abril, enquanto o segundo jogo será novamente em «terras de Sua Majestade», a 5 de maio.

No outro jogo das semifinais, e após um triunfo épico frente ao Real Madrid (6-4), o Bayern Munique vai defrontar o «esquadrão luso» do PSG, primeiro, a 28 de abril no Parque dos Príncipes e depois em Munique, a 6 de maio.

Todos os jogos desta fase estão marcados para as 20h. De recordar, a final está marcada para Budapeste, dia 30 de maio às 17h.

Confira aqui o quadro das meias-finais da Champions:

Primeira mão

28 de abril



PSG-Bayern Munique, 20h

29 de abril



At. Madrid-Arsenal, 20h

Segunda mão

5 de maio



Arsenal-At. Madrid, 20h

6 de maio



Bayern Munique-PSG, 20h