Esta terça-feira ficou a conhecer-se o primeiro dos finalistas com os italianos do Inter a vencerem o Barcelona por 4-3 na segunda mão das meias-finais da competição, e alcançou um agregado de 7-6 a favor dos «nerazzurri».

Ora, este agregado de 13 golos igualou um recorde na Liga dos Campeões de uma eliminatória da competição e uma destas eliminatórias não é de boa memória para o Sporting.

Decorria a época 2008/09 e os leões encontraram-se com o Bayern de Munique nos «oitavos» e foram derrotados por uns incríveis 12-1 no total do resultado.

O terceiro jogo que registou o número 13 no agregado foi em 2017/18 na partida entre Liverpool e Roma, tendo ficado 7-6 a favor dos ingleses, também numa meia-final da Champions desse ano.