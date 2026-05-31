Kvaratskhelia foi eleito o melhor jogador da Champions. A distinção foi anunciada este domingo pela UEFA, um dia depois de o PSG conquistar a prova pela segunda temporada consecutiva.

Na final disputada em Budapeste, os franceses superaram o Arsenal nas grandes penalidades (4-3), depois de uma igualdade a um golo no prolongamento, e fecharam uma campanha europeia em que Kvaratskhelia foi uma das figuras maiores da equipa orientada por Luis Enrique.

Aos 25 anos, o internacional georgiano sucede ao colega de equipa Ousmane Dembélé, vencedor do prémio na época passada. Nesta edição da Champions, Kvaratskhelia participou em 16 encontros, 14 deles como titular, e assinou 10 golos e seis assistências.

A UEFA anunciou ainda um novo prémio individual nesta edição: a distinção de «revelação da temporada». O primeiro vencedor foi Arda Güler, médio do Real Madrid, depois da afirmação europeia ao serviço dos merengues.

Güler fechou a campanha com dois golos, ambos na segunda mão dos quartos de final frente ao Bayern Munique, e quatro assistências.

A UEFA explicou que este novo prémio substitui a antiga distinção de melhor jovem da prova e pretende destacar jogadores em afirmação, mais do que talentos já consolidados ao mais alto nível.