Após marcar um dos três golos que deu ao Real Madrid a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta, Sergio Ramos reiterou que ainda não há novidades sobre o seu processo de renovação com o clube merengue.



«Não há nada de novo. Quando houver novidades, serei o primeiro a dizê-lo», referiu, citado pelo AS.



O capitão dos blancos admitiu ainda que pensou em bater o penálti à Panenka, embora tenha acabado por tomar outra opção.



«Marcar à Panenka está sempre presente, mas não era a opção ideal hoje. Não se pode subestimar nenhum rival. Tento sempre esperar pelo movimento do guarda-redes. Fico contente por ajudar a equipa com um bom rendimento e feliz por poder dedicar o golo aos meus», disse.