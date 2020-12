A Atalanta partiu para a 6.ª e última jornada do Grupo D na segunda posição e garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões com um triunfo frente ao Ajax, em Amesterdão (0-1).



O Ajax precisava de vencer para ultrapassar a equipa italiana, mas não conseguiu marcar e ficou em inferioridade numérica ao minuto 79, quando Ryan Gravenberch viu o segundo cartão amarela.



O empate já bastava para a Atalanta. Porém, Luis Muriel saiu do banco para marcar o golo solitário do encontro ao cair do pano.



Com este resultado, a equipa de Gian Piero Gasperini continua na Liga dos Campeões e o Ajax, face à terceira posição, segue para a Liga Europa.



Na Dinamarca, já sem impacto nas contas finais do grupo, o Midtjylland empatou com o Liverpool de Diogo Jota (1-1). A formação orientada por Klopp marcou em apenas 55 segundos, por intermédio de Salah, mas os locais foram mais fortes durante largos períodos do encontro e anulou a desvantagem ao minuto 62, na sequência de um castigo máximo, convertido por Alexander Scholz.



Diogo Jota foi titular no Liverpool mas ficou em franco. Os «reds» terminam no primeiro lugar do Grupo D, com 13 pontos, enquanto o Midtjylland somou apenas dois.