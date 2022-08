O Midtjylland chegou a Lisboa na segunda-feira, para o jogo desta noite com o Benfica, com um grupo de 23 jogadores, no qual nota-se uma baixa de peso na equipa comandada por Henrik Jensen.

Raphael Onyedika, médio nigeriano de 21 anos, não recuperou da lesão que sofreu na passada sexta-feira, no decorrer da goleada do MIdtjylland ao Odense (5-1), na liga dinamarquesa, e não viajou com a equipa para Lisboa.

Além de Onyedika, ficam também de fora, por motivos físicos, o médio brasileiro Evander e o avançado Júnior Brumado.

Os convocados do Midtjylland: Stefan Gartenmann, Joel Andersson, Pione Sisto, Sory Kaba, Gustav Isaksen, Henrik Dalsgaard, Elias Olafsson, Mads Døhr Thychosen, Edward Chilufya, Chris Kouakou, Valdemar Byskov, Oliver Sørensen, Pablo Ortiz, Erik Sviatchenko, Paulinho, Mark Ugboh, David Ousted, Charles, Anders Dreyer, Nikolas Dyhr, Victor Lind, Victor Bak e Juninho.

Já esta terça-feira, dia de jogo, a equipa dinamarquesa deu um curto passeio junto ao hotel onde está instalada em Lisboa.