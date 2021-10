O futebolista internacional espanhol Brahim Díaz, emprestado pelo Real Madrid ao AC Milan, está recuperado da covid-19 e está à disposição do treinador Stefano Pioli, informou o clube italiano.

«O AC Milan comunica que Brahim Díaz deu negativo à covid-19», lê-se no comunicado dos ‘rossoneri’, menos de duas semanas depois de ter acusado positivo e ter falhado os jogos com Verona, FC Porto e Bolonha.

Nos três jogos, o AC Milan, venceu os dois jogos da Série A italiana, que lidera em igualdade de pontos com o Nápoles, e perdeu com o FC Porto no Estádio do Dragão (1-0), em jogo da terceira jornada do B da Liga dos Campeões.

A equipa de Milão, que é última classificada do grupo, sem qualquer ponto, atrás de At. Madrid e FC Porto, ambos com quatro, e de Liverpool, com nove, recebe os ‘dragões’ na quarta jornada, a 3 de novembro.