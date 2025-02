O Feyenoord eliminou o Milan no play-off da Liga dos Campeões, garantindo um empate a um golo no jogo desta terça-feira, depois da vitória (1-0) na primeira mão.

Sérgio Conceição lançou Rafael Leão e João Félix de início e os rossoneri entraram praticamente a vencer, graças ao golo de Santiago Giménez. A «lei do ex» chegou cedo no encontro, com o ex-avançado do Feyenoord a marcar à antiga equipa e a pedir desculpa aos adeptos neerlandeses.

Veja aqui o golo de Santiago Giménez:

Esta vantagem mínima manteve-se até ao intervalo, com o Milan por cima do encontro em termos de posse de bola e oportunidades de golo. Ainda assim, logo a abrir o segundo tempo, Theo Hernández viu o segundo cartão amarelo por simulação e deixou a equipa da casa a jogar com dez elementos.

Ora, em superioridade numérica, o Feyenoord chegou ao golo do empate, na sequência de um belo cruzamento para o coração da área, onde surgiu o cabeceamento certeiro de Carranza, sem qualquer hipótese para o guarda-redes.

Assista aqui ao golo de Carranza:

Assim sendo, o Milan diz adeus às competições europeias e o Feyenoord vai agora medir forças com Inter ou Arsenal nos «oitavos» da Liga dos Campeões.