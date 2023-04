O Milan deu o primeiro golpe, mas o Nápoles saiu vivo de San Siro apesar da expulsão, ingénua, de Anguissa e vai ser tudo decidido no estádio Diego Maradona.

Com Rafael Leão e Mário Rui titulares nas respetivas equipas,o duelo italiano destes quartos de final da Liga dos Campeões foi lançado por aquilo que sucedeu no campeonato, antes.

O Milan goleou o Nápoles, Maldini desentendeu-se com Spalletti e o encontro ganhou ainda mais interesse com esses acontecimentos da Serie A.

Ora, se na liga o Nápoles tem sido a equipa da moda e líder incontestado, na Champions League o Milan tem história e pedigree. Os napolitanos, diga-se, entraram muito bem no jogo e aos 50 segundo podiam ter marcado por Kvaratskhelia: Krunic cortou em cima da linha!.

Aos quatro minutos, Maignan fez a primeira defesa de uma grande noite do guardião do Milan: Anguissa rematou, o francês defendeu e voltou a repetir a proeza aos 12, a nova tentativa de Zielinski.

Os rossoneri responderam por Rafael Leão. O português fez uma daquelas jogadas incríveis: arrancou detrás do meio-campo, não tombou perante as tentativas dos adversários e só pecou no remate, que saiu ao lado. Tremendo!

Entre o pontapé de Leão e o golo do Milan passaram 15 minutos e poucas jogadas de perigo houve. Até que Brahim Diaz bailou sobre napolitanos, arrancou para o meio-campo contrário e a bola só parou quando Bennacer atirou a contar para o golo que decidiu o encontro, com Kjaer a estar muito perto do 2-0, com uma cabeçada à trave, a fechar o primeiro tempo.

O Milan vai em vantagem, mas teve de sofrer ainda em San Siro apesar do que fez Anguissa. O médio viu dois cartões amarelos em quatro minutos e foi expulso. Ainda assim, o Nápoles apareceu na área contrária e foi Maignan quem, mais uma vez, salvou o Milan. Já depois de ter desviado uma bola para a trave, o guarda-redes fez uma última defesa espantosa para deixar o marcador no 1-0. É assim que vai começar no Diego Maradona, em Nápoles.