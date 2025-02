João Félix, jogador do Milan, lamentou a forma como a equipa italiana foi eliminada do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois do empate a um golo com o Feyenoord.

«Estávamos a controlar o jogo, estávamos prestes a marcar o segundo golo, eles nunca tinham criado qualquer perigo, e depois da expulsão o jogo mudou completamente. Como acontece muitas vezes quando estamos em desvantagem numérica, sofremos golos. Há muita desilusão, pessoalmente queria muito jogar a Liga dos Campeões com o Milan e, em vez disso, só consegui jogar dois jogos, gostaria de ter jogado mais. Todos temos de aprender a fazer melhor, evitando estes erros», começou por dizer o avançado de 25 anos à Sky Sport.

Félix que acredita que, depois da saída das provas europeias, a Taça de Itália é o troféu que o Milan precisa de conquistar para «salvar a época».

«Temos a Taça de Itália, dois jogos para chegar à final, mas ainda temos de nos concentrar no campeonato: o objetivo é terminar entre os quatro primeiros e tentar ganhar a Taça de Itália, que é o que pode salvar a época do Milan», concluiu.

O Milan empatou esta terça-feira em casa com o Feyenoord, resultado que ditou a eliminação da Liga dos Campeões.