Stefano Pioli admite que o Inter foi melhor do que o Milan na primeira parte e mereceu a vantagem que conquistou, mas também diz que a sua equipa melhorou muito no segundo tempo e está convencido que, com Rafael Leão, o Milan ainda poderá ter uma palavra a dizer no segundo jogo, na próxima terça-feira.

«O Inter jogou melhor no primeiro tempo e marcou dois golos, nós talvez tenhamos melhorado no segundo tempo», começou por dizer o treinador dos rossoneri no final da partida.

«O Inter colocou mais qualidade no início do jogo e nós perdemos muitas bolas, mas temos que acreditar, os jogos mudam, há pormenores que podem atrapalhar até um resultado que já foi escrito. Vamos tentar fazer melhor na segunda mão», acrescentou.

Para Pioli, o jogo ficou muito condicionado a partir do momento em que o Inter se viu a vencer por 2-0. «Queríamos ser intensos, compactos e agressivos, mas não conseguimos. O Inter levou a melhor nos duelos. A partida foi complicada do ponto de vista mental e tático. No segundo tempo, porém, vi uma grande reação. E é isso que teremos que fazer no dia 16 de maio», disse, já a apontar para o jogo da segunda mão.

O treinador do Milan considera que a sua equipa cresceu na segunda parte e até podia ter reduzido a diferença no marcador. «Tivemos algumas oportunidades para encurtar o resultado, agora vamos ter de subir de nível. Precisamos de uma atuação diferente no segundo jogo. Há muita deceção entre os jogadores, mas também vontade de virar o resultado», destacou.

O treinador criticou também a arbitragem do espanhol Jesus Gil Manzano, mas as suas últimas palavras foram para o possível regresso de Rafael Leão no segundo jogo. «Vamos ver nos próximos dias. Faltam seis, espero que ele recupere para o jogo da segunda mão», destacou ainda.