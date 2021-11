O FC Porto já está em Milão onde esta quarta-feira vai voltar a defrontar o Milan, agora em San Siro, em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O clube do Dragão publicou um vídeo com imagens aéreas da cidade italiana, primeiro com foco na Catedral Duomo, na praça central da cidade, depois sobre o Estádio de San Siro, o palco do jogo desta quarta-feira.

Ora veja: