O Liverpool esteve a perder, mas deu a volta ao resultado e terminou a fase de grupos de forma imaculada, com seis vitórias e o máximo de pontos depois de ter ido a San Siro bater o Mila por 2-1. A equipa de Jürgen Klopp segue, assim, para os oitavos de final, acompanhada pelo Atlético Madrid, enquanto o FC Porto é despromovido para a Liga Europa e o Milan despede-se das competições europeias.

A verdade é que o Milan, sem Rafael Leão, ainda assustou a poderosa equipa de Jürgen Klopp com o primeiro golo do jogo, aos 29 minutos, com Romagnoli a servir Tomori para um golo que teve impacto até no Dragão, uma vez que, por esta altura, era o FC Porto que dizia adeus à Europa. No entanto, o Liverpool acabou por chegar ao empate ainda antes do intervalo, aos 36 minutos, com Salah a marcar a passe de Oxlade-Chamberlain.

Logo a abrir a segunda parte, a equipa inglesa virou mesmo o resultado, com Sadio Mané a servir Origi para o segundo golo dos visitantes. Um golo que permitia ao Liverpool terminar esta fase de grupos só com vitórias e que afasta definitivamente o Milan da Europa.

(Imagens vídeo Eleven Sports)