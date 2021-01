A equipa de futsal do Sporting estreou-se na Liga dos Campeões na corrente temporada com uma goleada aos dinamarqueses do JB Futsal Gentofte por 12-1, no Pavilhão João Rocha, garantindo, desta forma, a qualificação para os oitavos de final da competição.

Um jogo fácil para a equipa comandada por Nuno Dias que ao intervalo já vencia por 4-0, com golos de Zucky, Erick, Taynan e Cardinal.

O dinamarqueses ainda marcaram um golo na segunda parte, mas os leões responderam em força, com mais oito golos, com Cavinato e Tomás Paçó a bisarem e Cardinal também a voltar a fazer o gosto ao pé. Pany Varela, Pauleta e um autogolo de Fack completam a extensa lista dos marcadores deste jogo.