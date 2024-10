No arranque da terceira ronda da fase de Liga da Champions, o Mónaco triunfou sobre o Estrela Vermelha, por 5-1. No final de tarde desta terça-feira, o domínio dos monegascos ficou espelhado no resultado durante a segunda parte.

Aos 20 minutos, o japonês Takumi Minamino inaugurou o marcador – e assinou o primeiro golo na prova – assistido por Wilfried Singo.

Ainda assim, sete minutos volvidos, Cherif Ndiaye repôs a igualdade, de penálti.

Entretanto, em cima do apito para o intervalo, aos 45+4m, Embolo devolveu a vantagem aos anfitriões. Foi a estreia a marcar nesta Champions para o ponta de lança suíço.

Na etapa complementar, Singo, aos 54m, e Minamino, aos 70m, selaram o triunfo do Mónaco. Entre trocas, o avançado nipónico assistiu Akliouche para o 5-1, aos 90+6m.

Desta forma, os monegascos subiram, à condição, ao topo da tabela da Liga dos Campeões, com sete pontos, ao cabo de duas vitórias (Barcelona e Estrela Vermelha) e um empate (fora, D. Zagreb).

Na quarta ronda, a 5 de novembro, o Mónaco visitará os italianos do Bolonha.

Por sua vez, o Estrela Vermelha, que perdeu na receção ao Benfica, está no último posto (36.º), com três desaires. Os sérvios também foram derrotados na visita ao Inter Milão. Segue-se a receção ao Barcelona, a 6 de novembro.