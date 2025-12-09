Champions: Mónaco bate Galatasaray e reentra na luta pelo play-off
Golo solitário de Balogun definiu resultado no Estádio Louis II
Golo solitário de Balogun definiu resultado no Estádio Louis II
O Mónaco bateu o Galatasaray por 1-0 no Estádio Louis II esta terça-feira em jogo da 6.ª jornada da Liga dos Campeões que lhe permitiu igualar os turcos na classificação e entrar na zona de play-off de acesso aos oitavos de final.
Uma vitória importante para a equipa da liga francesa que, nas primeiras cinco rondas, tinha somado apenas um triunfo, reentrando agora na luta por uma vaga do play-off, embora possa ainda cair algumas posições depois dos jogos de quarta-feira.
A equipa monegasca conseguiu anular o temível ataque da equipa de Istambul, com Osimhen, Yilmaz, Gundogan e Leroy Sané, e até podia ter chegado à vantagem mais cedo, numa grande penalidade, no início da segunda parte, aos 51 minutos, a punir uma falta clara de Davinson Sanchez sobre Takumi Minamino. No entanto, na marcação do castigo máximo, Denis Zakaria permitiu a defesa de Cakir e o nulo seguiu intacto.
O Mónaco não marcou de penálti, mas acabou por marcar de bola parada, aos 68 minutos, com Balogun, um jogador com tendência para marcar na Champions, a elevar-se bem na área e a rematar de cabeça com sucesso na sequência de um pontapé de canto da esquerda.
Um golo importante que permite a Monaco reentrar, para já, na discussão por uma vaga no play-off de acesso aos oitavos de final, agora com os mesmos 9 pontos do que o Galatasaray.
Confira a classificação da Liga dos Campeões