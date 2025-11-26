O Pafos respondeu a duas desvantagens e, graças a lances de bola parada, empatou na receção ao Mónaco (2-2), na quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, enquanto o Copenhaga somou a primeira vitória ao bater o Kairat, por 3-2, ao início da noite desta quarta-feira, embora quase tenha visto escapar uma vantagem de 3-0.

Com Pepê e Domingos Quina no onze inicial, o Pafos viu-se a perder aos cinco minutos de jogo, com Takumi Minamino, num remate em bico, a fazer o 1-0 para o Mónaco, assistido por Akliouche.

Porém, ao minuto 18, numa grande cabeçada na área, após canto de Orsic do lado direito, David Luiz fez o 1-1 no marcador, que seria desfeito pouco depois. Um golo histórico do ex-Benfica, agora o segundo atleta mais velho de sempre a marcar na Champions, atrás de Pepe.

Ao minuto 26, Folarin Balogun aproveitou uma oferta do guarda-redes do Pafos, Neofytos Michael, para rematar para o fundo da baliza, fazendo o 2-1 com que terminaria a primeira parte.

Já na segunda, o Pafos foi ameaçando a igualdade e conseguiu mesmo fazer o 2-2 final, num autogolo de Mohammed Salisu, após um canto do lado esquerdo.

O jogo terminou empatado, mas com um lance para possível penálti do Pafos, por braço na bola de Denis Zakaria na área, ao fazer um corte. Porém, o apito final foi dado, sem qualquer infração assinalada.

Com este resultado, ambas as equipas passam a somar seis pontos, estão nos lugares de play-off, mas podem cair (ou não) do top-24 mediante os restantes resultados desta noite.

No outro jogo das 17h45, o Copenhaga ganhou alento na corrida pelo apuramento ao vencer o Kairat pela margem mínima.

Jorginho foi titular na equipa do Cazaquistão e Luís Mata suplente não utilizado, num jogo que os dinamarqueses resolveram a seu favor com golos de Viktor Dadason (26m), Jordan Larsson (59m) e Robert (73m). Já sem Jorginho em campo – saiu ao minuto 69, ainda com 2-0 – o Kairat reduziu a desvantagem para 3-1, com um golo de Dastan Satpaev (81m), jogador já garantido pelo Chelsea (para onde vai em agosto de 2026 quando completar 18 anos) e fez o 3-2 em cima do minuto 90 por Olzhas Baybek, ameaçando um possível empate que não surgiria.

O Copenhaga soma agora quatro pontos e o Kairat mantém-se com um, estando praticamente afastado da próxima fase: terá, quase com toda a certeza, de vencer os três últimos jogos para fazer dez pontos… e mesmo assim pode não ser suficiente.