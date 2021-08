Conhecidos três dos apurados para a fase de grupos da Liga dos Campeões via play-off, é hora de saber quem acompanha Benfica, Young Boys e Malmö.



Esta quarta-feira há três jogos para acompanhar e um deles envolve o Monaco de Gelson Martins em casa do Shakhtar Donetsk. Brondby-Salzburgo e Dínamo Zagreb-Tiraspol são os outros encontros do play-off da Champions.



Mas há mais futebol para ver. Desde logo em Inglaterra jogam-se três partidas da Taça da Liga inglesa com destaque para o encontro do Arsenal de Cedric e Nuno Tavares em casa do WBA.



Na Alemanha o campeão Bayern Munique inicia a participação na Taça daquele país no terreno do modesto Bremer.



Prosseguem ainda os Jogos paralímpicos, em Tóquio, que contam com a participação de 33 atletas portugueses.



Os jogos desta quarta-feira:



Play-off de acesso à fase de grupos Liga dos Campeões



Shakhtar Donetsk-Monaco, 20h00

Brondby-Salzburgo, 20h00

Dínamo Zagreb-Tiraspol, 20h00



Taça da Alemanha



Bremer-Bayern Munique, 19h15



Taça da Liga inglesa



Newcastle-Burnley, 19h45

Newport-Southampton, 19h45

WBA-Arsenal, 20h00